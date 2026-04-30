Teknoloji ilerledi ama erişim sorunu bitmedi

Onkolojide teknoloji hızla ilerlerken, hastaların tedaviye erişiminde yaşanan sorunlar gündemdeki yerini koruyor. Ülkede özellikle kamu sağlık sistemindeki yapısal sorunlar nedeniyle her geçen gün daha ölümcül bir tabloya dönüşen kanserde randevu krizleri, onkoloji servislerindeki yoğunluk, kür aralarının açılması ve hayati ilaçlara erişimde yaşanan aksaklıklar hastaları mağdur ediyor. Hekimler bilimsel gelişmelere rağmen sağlık sistemindeki aksaklıkların çözülmediğine dikkat çekerek önlem alınması çağrısı yapıyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (TTOD) Antalya’da geçen günlerde düzenlediği 13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde kanserle mücadeledeki güncel gelişmeler ve sağlık sistemine dair yapısal sorunlar birlikte ele alındı. Kongrede yalnızca yeni tedavi yöntemleri değil, ilaç geri ödeme süreçleri, mediko-legal başlıklar, klinik uygulamadaki zorluklar da tartışmaya açıldı. TTOD Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, onkoloji alanındaki hızlı ilerlemelere rağmen kanserin dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürdüğünü belirterek “Hem sağkalım hem de yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konutu.

SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Kongrenin öne çıkan başlıklarından biri ise onkolojide yapay zekâ uygulamaları oldu. TTOD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut ise teknoloji ile sağlık bilimlerinin giderek daha iç içe geçtiğine dikkat çekerek, yapay zekânın erken teşhis ve tedavi süreçlerinde belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti. Karabulut, yapay zekâ destekli sistemlerin görüntüleme tekniklerinde insan gözünün ayırt etmekte zorlandığı detayları analiz edebildiğini belirterek, özellikle meme kanseri, akciğer nodülleri, beyin tümörlerinde yüksek doğruluk oranlarına ulaşıldığını söyledi. Yapay zekânın yalnızca tanı değil, tedavi planlamasında da etkili olduğunu vurgulayan Karabulut, “Amaç, kanseri en erken evrede yakalamak, hastaların yaşam kalitesini artırmak” dedi.