Teknoloji sektörü 2025’in ilk çeyreğinde 100 binden fazla kişiyi işten çıkardı

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası 2025'te de hız kesmeden sürüyor. Bağımsız işten çıkarma takip platformu Layoffs.fyi verilerine göre, 2024 yılında 549 şirkette 150 binden fazla kişi işten çıkarıldı.

İşten çıkarmalar sadece rakamsal değil, sektördeki inovasyonun geleceği açısından da dikkatle izleniyor. Şirketlerin yapay zeka ve otomasyona yönelmesiyle birlikte insan kaynağına duyulan ihtiyaç yeniden şekilleniyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre, en büyük işten çıkarmalar mart ve nisan ayında yaşandı

2025 yılında en fazla işten çıkarma mart ayında gerçekleşti. Toplamda 88 binden fazla kişi mart ayında işten çıkarıldı. Ocak ayında 2 bin 403, şubat ayında ise 16 bin 234 kişi işten çıkarılmıştı.

Nisan ayında ise Google, Microsoft, Automattic ve Canva gibi büyük şirketlerin dahil olduğu yeni bir dalga yaşandı.

GOOGLE, MİCROSOFT VE AUTOMATTİC'TE YÜZLERCE KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Google: The Information'a göre, arama motoru devi Android, Pixel ve Chrome ekipleri de dahil olmak üzere birçok platformda yüzlerce çalışanını işten çıkardı.

Microsoft: Business Insider’ın haberine göre şirket, mayıs ayına kadar ek işten çıkarmalara hazırlanıyor. Özellikle kodlamayan çalışan sayısını azaltmayı ve programcı oranını artırmayı hedefliyor.

Automattic: WordPress geliştiricisi şirket, 1.744 kişilik kadrosunun yüzde 16’sına denk gelen 270’den fazla çalışanını işten çıkardı.

Canva: 2024 yılında 5.500 çalışanı bulunan şirket, üretken yapay zeka araçlarının kullanılmasını teşvik ettikten yaklaşık dokuz ay sonra 10 ila 12 teknik yazarıyla yollarını ayırdı.

NORTHVOLT'TAN BLOCK'A KADAR BÜYÜK KAYIPLAR

Northvolt: İsveçli batarya üreticisi, iflas başvurusunun ardından 2.800 kişiyi yani personelinin yüzde 62’sini işten çıkardı.

Block: Jack Dorsey’in yönettiği fintech şirketi, yüzde 8’lik küçülme kapsamında 931 çalışanını işten çıkardı.

Brightcove: ABD’deki işgücünün üçte ikisine denk gelen 198 kişi, şirketin el değiştirmesinden bir ay sonra işten çıkarıldı.

Siemens: Otomasyon ve elektrikli araç şarj işletmelerinde küresel çapta 5.600 kişilik bir işten çıkarma planladığını açıkladı.

HelloFresh, Otorio, ActiveFence, D-ID, Zonar Sistemleri, Wayfair, HPE, TikTok, LiveRamp, Ola Elektrik ve daha birçok şirket de mart ayında binlerce kişiyi işten çıkardı.

Şubat 2025: HP, GrubHub, Google ve Starbucks gibi devler küçüldü

HP: 'Future Now' yeniden yapılandırma planı kapsamında 2.000 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

GrubHub: Wonder Group’a satılmasının ardından 500 çalışanını işten çıkardı.

Google: İnsan Operasyonları ve bulut ekiplerinde yeni kesintilere gitti.

Starbucks: Teknoloji bölümündeki 1.100 kişiyi işten çıkardı.

Redfin, Sophos, Zepz, JustWorks, Sprinklr, Sonos, Workday, Okta, Cruise, Salesforce gibi şirketler de iş gücünde büyük kesintilere gitti.

AMAZON, STRİPE VE META'DAN İLK SİNYALLER GELDİ

Amazon: İletişim departmanında düzinelerce kişiyle yollarını ayırdı.

Stripe: 300 kişiyi işten çıkarırken, toplam çalışan sayısını artırmayı hedeflediğini duyurdu.

Meta: Personelinin yüzde 5’ini işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin 72 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Wayfair, Pandion, Symbol, Altruist, Aqua Security, SolarEdge, Level ve daha birçok şirket ocak ayında küçülmeye gitti.