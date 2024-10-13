Teknolojik kayma

Tolga Mırmırık - @mirmirik

Tektonik levhalar dünyamızın yer kabuğunu oluşturan parçalardan her birisi olarak geçer. Tektonik levhalar yer kabuğu altındaki magmanın akışkanlığı yüzünden hareketlidir. Levhaların hareketleri yer kabuğunun coğrafi oluşumuna yön veren ve şu anda içinde yaşadığımız kıtaları meydana getiren, depremlere yol açan, dağları oluşturan bir durumdur. Kıta kayması teorisi ya da tektonik kayma teorisi adları ile tanımlanmaktadır.

Kıta kayma teorisi, 1912’de Alman meteorolog Alfred Wegener tarafından ortaya konulmuş olan ve kıtaların hareket halinde olduğunu ve bugünkü durumunu böylece aldığını öne süren bir teoridir. Teoriye göre milyonlarca yıllık süreç, günümüz dünyasını oluşturmuştur ve kıtaların görünümlerini değiştirmeye de devam etmektedir. 200-300 milyon yıl kadar öncesindeki tek kıta olan Pangea’dan günümüzdeki yedi kıtaya geçiş bunun sayesinde olmuştur.

Ortaokul (günümüz eğitim sisteminde 6. ya da 7. sınıf) coğrafya bilgimizi tazelemeye burada ara verip konumuza giriş yapalım. Tektonik kayma, insanoğlunun kısıtlı yaşam süresinde çok da fark edemeyeceği şekilde devam ederken şansımıza farklı bir sürüklenme ve kaymanın içindeyiz şu anda. Bunu da iliklerimize kadar hissediyoruz ve uzman tahminlerine göre önümüzdeki 15 ya da 20 yıl içinde tamamen hayatlarımızı değiştirecek. Teknolojik kayma yaşamaktayız.

Son 70 yıldır çok ciddi bir teknolojik kayma dönemi içindeyiz ve daha önceki yazılarda bahsi geçtiği gibi bunun son 15 yılı oldukça hızlı değişimlere sahne oluyor. Yeni bir teknoloji çağı içindeyiz artık. IBM S360 CPU devrimi ile başlayan değişim bizleri yapay zekâ çağına kadar getirdi. Teknoloji kendi kıtalarını düzenlemeye, steroid almış magma gibi hareket ederek devam ediyor. Yıllarca insanların yaptığı rutin ve tekrarlı işler artık makineler tarafından yapılmaya başladı bu durum birçok iş kolunun çalışanlarının iş hayatlarını tehdit eder boyuta geldi. Dilediğimiz kadar iyimser olmaya çalışalım, bu durum çok daha etkili bir şekilde sürmeye devam edecek. “Boomer” merkezli çalışma çağı artık milenyum merkezli çalışma çağına geçiyor. Sahip olduğumuz bilgilere ve becerilerimize göre işlerimizi makinelere devredeceğiz artık yeni teknolojik kayma ile.

BİLGİYE BAĞLI İŞ

Belirgin bilgi (explicit knowledge), kolayca ifade edilebilen, kayıt altına alınabilen, bilgisayarlar açısından bakarsak da kodlanabilen bilgi demek. Nesnel, mantıklı ve teknik bilgileri içermekte. Bu tür bilgi sahibi insanların işleri, teknolojik kayma sebebi ile ciddi bir tehlike altında. Sözsüz (eski ismi ile zımnî) bilgi ise bunun tam tersi olarak, deneyime dayalı bilgileri temsil eder. Özneldir, bilişsel yargılara bağlıdır, genelde yüz yüze etkileşim ve eğitimle uzun sürede aktarılabilir ve yine bilgisayarlar açısından bakarsak kodlanamaz durumdadır. Bu tür bilgi ile iş gören meslekler diğerine göre biraz daha koruma altında görünmekte ve teknolojik kaymaya daha dirençli. Ofis yönetim işleri ve destekleri, yönetim danışmanlığı, hukuki yazışmalar, sağlık teşhis, iş ve finansal operasyonlar ile satış / pazarlama gibi işler daha fazla tehdit altındayken, kişisel sağlık hizmetleri gibi daha “insani” yaklaşıma ihtiyaç duyan iş kolları şu anda bir tehlike altında değil gibi görülüyor.

TEKNOLOJİK KAMBRİYEN PATLAMASI

Teknolojik kambriyen patlaması dönemi yaşadığımız bugüne gelmemizin sebebi tabi ki bizlerin çalışmaları ve Internet kullanan her birimizin katkıları. 1995 yılında Netscape’in dünyaya açılması ile sadece bilim insanları değil, sıradan halk da Internet diye bir şeyin varlığından haberdar oldu. Sadece 5 yıl sonra, 2000 yılında Google derin öğrenme (deep learning) konusunda çalışmalarına başladı. Bunun tek sebebi de Internet ve Internet sayesinde oluşan bilgi yoğunluğu idi. Artık belli örüntüler net bir şekilde görülmeye başlamıştı ve IBM’in ilk CPU’sundan bu yana veri işleme gücünde çok ciddi bir ilerleme vardı. Sadece 9 yıl sonra Google yeterli hesaplama gücü olan bilgisayarlar ile (yaklaşık 1.000 bilgisayar ve 16.000 CPU olduğu söylenmekte) YouTube videolarını izleyen ve analiz eden bir yazılım geliştirdi. Bu yazılıma ne yapması gerektiği söylenmedi ama o anda eğitildiği veri seti sayesinde videolardaki “kedileri” net bir şekilde tanımlama kapasitesine erişti. Hem de kendisine bir “kedi” nedir diye öğretilmemişken. Kendi kendine öğrenen yazılım artık yola çıkmıştı. 2012’de bu konuyu ele alan “Building High-level Features Using Large Scale Unsupervised Learning” isimli bir makale de yayınlandı (Makaleye “Google cat paper” araması yaparak erişebilirsiniz).

2016 yılında teknolojik kayma bizi yepyeni bir kıtaya getirdi. Bir bilgisayar yazılımı, insanlığın en zor oyunlarından kabul edilen Go oyununda insanı yendi. AlphaGo isimli yazılım, kıta çarpışmalarındaki kazanan tarafı ilan eden bir kendi kendine öğrenme yazılımıydı. 2020 yılında ChatGPT uygulaması, GPT-3 modeli ile halka açıldı. Tam bir kırılma dönemi olarak görülebilir ancak iddialara göre IQ’su 155 olan GPT-4 modeli Mart 2023’te kullanıma sunulunca Himalayalar’ın nasıl oluştuğuna canlı şahitlik ettik.

Üzerinde ve içinde yaşamaya mecbur kalacağımız yeni dünyamız hızlı bir şekilde yeniden oluşuyor teknolojik kayma sayesinde. Buna uyum sağlayıp sağlayamamak bizlerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini belirleyecek. Kedilerimizin de… İyi haftalar.