Teknolojik Pinokyo Kadıköy sahnesinde

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesindeki MDTistanbul, ‘Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla’ ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde seyircinin karşısına çıkıyor. Koreografisini Erika Silgoner’in üstlendiği yapım, Carlo Collodi’nin klasik Pinokyo hikâyesini teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir evrende yeniden kurguluyor.

Eserde yaşlı bir adam ile gizemli ‘sentetik çocuk’ arasında kurulan bağ, şiirsel olduğu kadar tedirgin edici bir dönüşüme kapı aralıyor. Eser, 26-27-30 Ocak, 3 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.