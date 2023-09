Teknosa, müşteri deneyiminde 5 ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (TCXA Türkiye Customer Experience Awards), 5 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, benzersiz müşteri deneyimi için çoklu kanalda hayata geçirdiği yeniliklerini ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor.

Teknosa, Best Digital Transformation, Best Use of Technology ve Business Change and Transformation kategorilerinde altın ödülün sahibi olurken, Best Innovation in CX kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Teknosa ayrıca Overall Winner kategorisinde de altın ödül kazandı. Ödülü Teknosa adına e-ticaret, CRM, müşteri deneyimi ekipleri aldı.