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Teksas'ta 5 büyüklüğünde deprem

ABD'de Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Teksas'a bağlı Toyah bölgesinin 53 kilometre kuzeybatısında 5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Depremin derinliği ise 6 kilometre olarak ölçüldü.

Dünya
  • 15.02.2025 11:06
  • Giriş: 15.02.2025 11:06
  • Güncelleme: 15.02.2025 11:13
Kaynak: AA
Teksas'ta 5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS), Toyah bölgesinin 53 kilometre kuzeybatısındaki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Büyüklüğü 5 olan depremin, 6 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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