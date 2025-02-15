Teksas'ta 5 büyüklüğünde deprem
ABD'de Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Teksas'a bağlı Toyah bölgesinin 53 kilometre kuzeybatısında 5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Depremin derinliği ise 6 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: AA
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS), Toyah bölgesinin 53 kilometre kuzeybatısındaki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Büyüklüğü 5 olan depremin, 6 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Öte yandan can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.