Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Teksas'ta bir hapishanede yangın çıktı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 15:51
  • Giriş: 25.08.2023 15:51
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:51
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Teksas'ta bir hapishanede yangın çıktı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir hapishanede çıkan yangın nedeniyle 320 mahkum tahliye edildi.

Teksas Cezai Adalet Departmanı Sözcüsü Robert Hurst, yaptığı açıklamada Houston'ın 105 kilometre kuzeyindeki Hurtsville Hapishanesinde yangın çıktığını belirtti.

Hapishanedeki 320 mahkumun tahliye edildiğini bildiren Hurst, olayda yaralanan olmadığını kaydetti.

Hurst, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve yangının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

Yaklaşık 1700 mahkumun olduğu Hurtstville Hapishanesi, zaman zaman idamlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol