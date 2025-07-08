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Teksas'ta sel felaketi: Can kaybı 104'e çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Dünya
  • 08.07.2025 09:35
  • Giriş: 08.07.2025 09:35
  • Güncelleme: 08.07.2025 09:44
Kaynak: AA
Teksas'ta sel felaketi: Can kaybı 104'e çıktı
Fotoğraf: AA

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel nedeniyle can kaybı 104'e yükseldi.

Yetkililer, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığını ifade ederek, burada 28'i çocuk 84 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

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