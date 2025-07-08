Teksas'taki sel felaketi: Yaz kampındaki 27 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde kaybolan 27 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketi sırasında Camp Mystic de ağır hasar aldı.

Kamp alanında yataklar, eşyalar ve mobilyalar sular altında kalırken, 27 çocuk ve bir danışmanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Kerr İlçe Şerifi Larry Leitha, Guadalupe Nehri sularının yükselmesi sonucu meydana gelen selde, çoğu kız çocuklarına yönelik bir yaz kampı olan Camp Mystic'in rehberleri ve 27 çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Fotoğraf: AA

Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 104'e yükseldi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.