Teksas’ta dev su sızıntısı yolu trafiğe kapattı

ABD’nin Teksas eyaletinde su kulesi bakım çalışmaları sırasında patlayan su hattı dev bir sızıntıya sebep olarak yolun trafiğe kapatılmasına neden oldu.

Teksas’ın College Station kentinde dün Willy su kulesindeki bakım çalışmaları sırasında patlayan su hattı yola akarak dev bir su sızıntısına sebep oldu.

College Station polisi yaptığı açıklamada yolun trafiğe kapatıldığını belirterek, “Bachman Park'taki Rock Prairie yolunun tamamı su sızıntısı nedeniyle kapalı. Ekipler tamir için çalışırken lütfen sabırlı olun ve alternatif bir rota bulun” ifadelerini kullandı.