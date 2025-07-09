Teksas’ta sel felaketi: Ölü sayısı 111’e çıktı, 172 kişi hâlâ kayıp

Teksas’ta geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililerin son güncellemelerine göre, selde yaşamını yitirenlerin sayısı 111’e yükselirken, en az 172 kişinin akıbeti hala bilinmiyor.

Kerr County ve çevresindeki kamp alanlarının büyük ölçüde sular altında kaldığı bildirilirken, bölgede kamp yapan birçok kişinin kayıt dışı olması nedeniyle net sayıya ulaşmakta zorluk yaşandığı belirtildi. İki üst düzey hükümet yetkilisi, kayıpların sayısının kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

Williamson County Sözcüsü Connie Odom, salı akşamı yaptığı açıklamada ilçede üçüncü ölümün doğrulandığını duyurdu. Odom, "Kayıp kişi bulunduğunda güncellemeyi gönderdik. Şu anda üç ölüm var" ifadelerini kullandı.

VALİ ABBOTT: "30 FİTLİK TSUNAMİ SU DUVARINI KİMSE ÖNGÖREMEZDİ"

Teksas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında felakete ilişkin önemli detaylar paylaştı. Kerr County’deki kayıp sayısının 170’in üzerine çıktığını belirten Abbott, fırtına öncesinde eyaletin hazırlandığını ancak olayın beklenmedik büyüklükte olduğunu ifade etti.

Yetkililer olarak ciddi bir sel felaketi ihtimaline karşı günler öncesinden sahaya kaynaklarımızı yönlendirmiştik. Ancak hiç kimse 30 fit yüksekliğinde bir su duvarıyla karşılaşacağımızı öngöremezdi" diyen Abbott, olaydan iki gün önce acil durum planlarının devreye alındığını ve müdahale ekiplerinin hazır konuma getirildiğini kaydetti.

Arama kurtarma çalışmaları gece gündüz sürüyor

FEMA, Sahil Güvenlik ve Teksas Acil Durum Yönetimi Birimi (TDEM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar yüzlerce kişi tahliye edildi. Özellikle kamp alanlarında kaybolan çocuklar ve aile bireylerine ulaşmak için termal dronlar ve sualtı robotları kullanılıyor. Bazı bölgelerde sel sularının çekilmesiyle birlikte araçlar, karavanlar ve yıkılmış yapıların enkazı altında yeni cesetlere ulaşılmasından endişe ediliyor.

TRUMP’TAN DESTEK MESAJI: "TEKSAS HALKI GÜÇLÜDÜR"

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray’daki kabine toplantısında Teksas’taki felakete geniş yer verdi. "Orada çocuklarını çamurdan ve kulübelerin enkazından çıkaran anne babaları gördüm. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir iş başardı. Federal kaynaklarımız tamamen sahada" diyen Trump, "Vali Abbott ile sürekli temas halindeyiz. Yardım süreci devam edecek" açıklamasını yaptı.

GÖZLER ŞİMDİ KAYIPLARIN BULUNMASINDA

Yetkililer, önümüzdeki günlerde kayıp sayısının artabileceği uyarısında bulunurken, bölgeye takviye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar da çalışmaların hızını etkiliyor.

Teksas’ta 2025 yazının en büyük doğal afeti olarak kayda geçen sel felaketi, aynı zamanda eyaletin son 50 yıldaki en yüksek can kaybına yol açan olaylarından biri olarak değerlendiriliyor.