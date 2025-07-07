Teksas’ta sel felaketi: Ölü sayısı 82’ye çıktı, 41 kişi hâlâ kayıp

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi.

Teksas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısı 82'ye çıktı.

Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

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NE OLMUŞTU?

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump’ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.