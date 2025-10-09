Tekstil devi Türkiye'deki fabrikasını kapattı: Üretim Mısır'a kaydı!

X Eroğlu Holding'e ait olan ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil üreticilerinden Colins'in, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini durdurduğu ileri sürüldü.

Colins’in Aksaray’daki fabrikasında yaklaşık 1500 kişi çalışıyordu. Ancak firma, Mısır’daki yatırımını devreye almasının ardından Aksaray’daki üretimi tamamen sonlandırdı.

ÜRETİM DURDU

Hafta sonu itibarıyla fabrikada üretim durdurulurken, tesisin kapıları kapatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, fabrikada makinelerin ve malzemelerin yerinde bırakıldığı, şirketin ise Mısır’daki üretimde olası bir sorun yaşanması durumunda Aksaray tesisini yeniden faaliyete geçirebileceğini bildirdiği belirtildi.

Kapanma kararı sonrası yaklaşık 1500 kişi işsiz kaldı.