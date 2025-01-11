Tekstil emekçileri sendika düşmanlığına karşı direnişte

Ebru ÇELİK

İstanbul Silivri’de bulunan, 400 işçinin çalıştığı Yelkenci Tekstil’de işçiler, yapılan baskılara, usulsüzlüklere, mobbinglere karşı anayasal sendika haklarını kullanmak istedi. Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’na üye olan 2’si kadın 3 işçinin 44 gün önce işlerine son verildi. 44 gündür sendikalı olarak işe iadelerini isteyen işçiler, dışarıda dahi işverenin baskısına maruz bırakılıyor.

ASGARİ ÜCRETLE 11 SAAT ÇALIŞMA

Öz İplik-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Derya Hak, firma içerisinde birçok yasadışı iş yapıldığını ve çalışanların işten atılma tehdidiyle çalıştırıldığını aktardı. Hak, “3 işçi sendikamıza üye olmaları ardından işten atıldı. İşçiler, asgari ücrete sabah 08:00’den akşam 19:00’a kadar çalıştırılıyor. Çocuklarına kreş sağlıyor firma ancak çocuklar kreşten döndüklerinde firmada 1-2 saat uygunsuz ortamda bekletiliyorlar” dedi.

Firmanın yaptığı bir diğer usulsüzlüğün vergi kaçırmak olduğunu aktaran Hak, “Çalışanların çoğu asgari ücretle çalıştırılıyor. İşçiler mesaiye kaldıklarında 1 lira bile alacaklarsa işyeri bu parayı elden veriyor” diye konuştu. Hak, firmada sendika konuşulmaya başlamasının ardından, işe yeni alınacak çalışanların E-Devlet üzerinden sendika üyeliği kontrol edilerek alındığının altını çizdi.

Atılan işçilerden İlknur Büyükata, üye olmadan önce sendikanın ne işe yaradığını bilmediğini fakat öğrendikten sonra fabrikaya girmesi için örgütlenme çalışmalarını başlattığını anlattı. Büyükata, sendikaya üye olmasının ardından Kod-49 ile iş yavaşlatma suçlamasıyla işten atıldığını, bu nedenle 2 yıllık tazminat ücretini dahi alamadığını söyledi. Büyükata, “İşyerinde bir sürü ihlaller var. Maaşı geçtim artık yemeklerimiz kıl doluydu. Firma içerisinde onlarca köpek var ve bizim yemeklerimiz köpeklerin midesini bozuyor diye vermiyorlar. Firma bize kreş desteği veriyordu ama verdiği destek yarım yamalak. 20’yi aşkın 4-5 yaşlarındaki çocuklarımız kreş sonrasında fabrikaya geliyor ve buz gibi 2 metrekarelik alanda 2 saat annelerini bekliyor. Ne ısıtıcı ne yemek hiçbir şey verilmiyor” ifadelerini kullandı. Büyükata, 2 yıllık çalışma süresi boyunca işverenin 2-3 defa zam yaptığını ancak resmi bir zam olmadığı ve zam tutarını elden verdikleri için keyfi şekilde yapılan zammın geri çekildiğini belirtti.

DAYANIŞMA DA TEHDİTLE YASAKLANDI

6 ay boyunca sendikal hakları için direnişte olan ve en sonunda kazanan Polonez işçileri de tekstil işçilerini ziyaret etti. Büyükata “Çalışma arkadaşlarımız bizim eylem alanımıza yaklaşamıyor. Bizimle konuşan, yanımıza gelerek destek olmaya çalışan işçilere, işverenin selamı iletiliyor, işten çıkarılmakla tehdit ediliyor. Bu nedenle işçiler işlerinden atılma korkusuyla sendikaya üye olamıyor” diye ekledi. 3 işçinin sendikaya üye olup atılmasının ardından işverenin ve işyeri yetkililerinin, işyerinde "Atılan kişilerin topuklarına sıkacağız" dediği iddia edildi.