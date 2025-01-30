Tekstil fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12. 30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesi 4. Cadde’de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun dumanı gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalışan İtfaiye Eri Emre T., çatının çökmesi sonucu alt kata düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri, mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın 1 saat süren yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu çatıda küçük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.