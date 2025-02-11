Tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın 00.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4’üncü Cadde’de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında çıktı. Yoğun dumanı gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan fabrikada 15 günde 3’üncü kez çatı yangını meydana geldiği, yangınların fabrikanın çatısına kurulan güneş panellerinde çıktığı öğrenildi.