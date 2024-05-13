Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 10 işçi yaralandı.

Ordu’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.

Ünye’de bulunan özel bir tekstil firmasına ait çalışanları taşıyan Yüksel Öztürk idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjde bulunan bariyerlere, ardından yol kenarında kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada minibüs içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ü ilçedeki özel bir hastaneye, sürücüyle birlikte diğer yaralılar ise Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

Kaza sonrası sahil yolunda yaşanılan yoğun trafik akışı Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.