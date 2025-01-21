Tekstil işçisi sendikal haklarına sahip çıkıyor

Emek Servisi

İstanbul Silivri’de sendikalaştıktan sonra işten çıkarılan Yelkenci Tekstil işçilerinin fabrika önünde tuttukları nöbet, 52’nci gününde de devam etti. Fabrikada yaşanan usulsüzlüklere karşı Öz İplik İş Sendikası’na üye olan tekstil işçileri, Kod-49 ile işten çıkarılmıştı.

İşçilerin talebi, işe iade edilmek ve sendikal haklarının tanınması. İşçilerden Gülşah Eroğlu, “Tuvalete gittiğimiz zaman bile göz hapsindeyiz, bizi tuvaletten bile çağırdıkları oluyor. Eğer ustaya yakın değilsen seni düşük maaşla çalıştırıyorlar” şeklinde konuştu.

Sendika üyeliğinin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Eroğlu şunları söyledi: “Kod-49 ile ‘verilen işleri kasıtlı olarak yapmama’ iddiasıyla tazminatsız işten çıkartıldık ama biz sendika üyesi olmadan önce böyle bir konu hiç gündeme gelmedi.”