Tekstil krizi derinleşiyor

Ekonomi Servisi

Tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki kriz, derinleşmeye devam ediyor. Son olarak Fransız giyim markası Naf Naf yeniden iflasın eşiğine geldi. Tedarikçilerinden biri olan Migiboy Tekstil’e satılan marka bir yıl aradan sonra yeniden iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Fashion Network’ün haberine göre; sendikalar, Naf Naf yönetiminin çalışan temsilcilerine şirketin Bobigny'deki ticaret mahkemesinde kayyum işlemlerinin ardından satın alınmasından sadece bir yıl sonra adli kayyumluk başvurusunda bulunduğunu söylediğini açıkladı.

Bununla birlikte Ekonomim’de yer alan habere göre 2025’in ilk çeyreğinde tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 2 bin 147 şirket kepenk kapattı, 35 bin 460 kişi işsiz kaldı. 2022’den bu yana sektördeki şirket sayısında 7 bin 96 azalma oldu, toplam çalışan sayısı 1 milyon 222 binden 923 bine düştü, istihdam kaybı 298 bini geçti. Bu, 2022’nin sonundan bu yana çalışan her 4 kişiden biri sektörlerden çıkış yaptığı anlamına geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ise ilk üç ayda her iki sektörde toplam 2 kapanma 147’yi bulurken çalışan sayısı da 35 bin 460 kişi azaldı.