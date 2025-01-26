'Tekstil patronu' Dilek Aksak'ın kardeşi işten kovulan çalışanı darp etti: İşçi öldü, kardeş kaçtı!

Tekstil patronu Dilek Aksak’ın kardeşi Alpaslan Aksak, ablasının şirketinde çalışan işçiyi sandaldeyle darp etti. İşçi hayatını kaybederken, Alpaslan Aksak lüks arabasıyla kaçtı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Osmanbey Tekstilciler İş İnsanları Derneği (OTİAD) yönetim kurulu üyesi olan TDEE Konsept Tekstil’in sahibi Dilek Aksak, iş yerinde çalışan makineci Ali Uçar (57) ile sıkıntı yaşadı. Çalışma düzenine uymadığı öne sürülen Uçar, bir süre sonra Aksak tarafından işten çıkarıldı.

İddiaya göre Dilek Aksak’a husumet beslemeye başlayan Ali Uçar, iş yerine gelerek çalışanları rahatsız etti. Dilek Aksak bunun üzerine Uçar’a dava açtı. Yaşanan sorunlardan haberi olan kozmetik firması sahibi Alpaslan Aksak (41), akşama doğru ablasının Bomonti’deki işyerine geldi.

AĞIR YARALADI, LÜKS ARACIYLA KAÇTI

Aynı sokakta Uçar’ı gören Alparslan Aksak, yanındaki arkadaşıyla işçiye saldırdı. İkilinin sandalyeyle defalarca kafasına vurduğu Ali Uçar, ağır yaralandı.

Porsche marka aracıyla olay yerinden uzaklaşan Alparslan Aksak, o günden sonra ortadan kayboldu.

ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisinin ardından felç olmuş halde bir bakımevine alınan Ali Uçar, 6 ay sonra fenaşlaştığı için kaldırıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 26 Mart 2024’te hayatını kaybetti. Bunun üzerine firari Alpaslan Aksak hakkında ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı.

Dilek Aksak hakkında ise takipsizlik kararı verildi.