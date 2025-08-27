"Tekstil patronu kayıplara karıştı" iddiası: 180 işçi maaşsız ve tazminatsız bırakıldı!

BİRTEK-SEN, Mersin Serbest Bölge’de faaliyet gösteren ÖSA Güney Tekstil’in patronunun, işçilerin üç aylık maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden ortadan kaybolduğunu, 180 işçinin hiçbir hakları verilmeden işsiz bırakıldığını ileri sürdü.

BİRTEK-SEN tarafından konu ile ilgili X hesabından paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada: ''Patronlar kaçıyor, işçilerin emeği ve bütün alacakları gasp ediliyor! Mersin Serbest Bölge'de bulunan ÖSA Güney Tekstil patronu, işçilerin 3 aylık ücretini, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeden ortadan kayboldu! 180 işçi, alın terinin karşılığını alamadan, tek kuruşsuz bırakıldı. Bu sadece ÖSA Güney Tekstil’de değil; son dönemde birçok tekstil patronu, iflas ya da konkordato kararı olsun ya da olmasın, işçilerin emeğini gasp ederek ortadan kayboluyor. İşçilerin hakları açıkça gasp edilirken, yetkililer sadece seyrediyor, patronların kaçışına göz yumuyor. Bugün sendikamızın bölge temsilcisi ve avukatı Tugay Bek işçilerin yanındaydı. İşçiler hak mücadelesinde yalnız değildir! Biz biliyoruz ki bu yağmanın, bu gaspın karşısında tek çaremiz birlik olmak ve birlikte mücadele etmektir.'' ifadeleri kullanıldı

“ÜÇ AYDIR ÇOK ZOR DURUMDAYIZ”

Maaşlarını alamadıkları için mağdur olduklarını dile getiren bir işçi, “Üç aydır maaş ödemediler. Sürekli oyaladılar. Çalışırken hakaret bile işittik. Özel eşyalarımızı bile içeride bırakıp gitmişler. Biz dilenmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Çoluk çocukla kirada yaşıyoruz, üç aydır çok zor durumdayız” dedi.

Bir diğer işçi ise "Şikayetçiyiz, bütün arkadaşlarımız dolandırıldı, mağdur edildi. Gariban çalınca hırsız oluyor ama zengin çalınca iflas etti deniyor. Devletimizin bunlara bir yaptırım yapması lazım. Yoksa bu şekilde bütün arkadaşlarımız mağdur durumda kalır. Paraları yoksa da niye işçi çalıştırıyorlar? Kimse onların kölesi, hamalı değil" diye konuştu.

SENDİKA TEMSİLCİSİ İŞÇİLERLE BULUŞTU

BİRTEK-SEN, mağduriyet yaşayan işçilerin yanında olduklarını belirtti. Sendikanın bölge temsilcisi ve avukatı Tugay Bek’in işçilerle buluştuğu ve “işçilerin hak mücadelesinde yalnız olmadıkları” mesajı verdiği aktarıldı.

Sendika, tekstil sektöründe art arda yaşanan benzer olaylara dikkati çekerek, yetkililere “Bu gasbın karşısında tek çare birlik olmak ve birlikte mücadele etmektir” çağrısında bulundu.