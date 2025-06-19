Tekstilcilerin mısır seferi devam ediyor

Haber Merkezi

Türk tekstil sektörünün yeni gözdesi Mısır oldu. 3 milyar dolarlık Türk yatırımına ev sahipliği yapan Mısır’ı tercih edenler listesine Ulusoy Tekstil de katılıyor.

Türk devi, ilk etapta 18 milyon dolarlık yatırım yapacak. 35.000 metrekarelik bir alana yayılacak fabrika, yaklaşık 855 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretimin yüzde 80’i ihraç edilecek, yüzde 20’si ise yerel pazara yönlendirilecek.

SCZone Başkanı Velid Cemal El-Din, yaptığı açıklamada, Kantara Batı Endüstri Bölgesi’nin tekstil ve hazır giyim endüstrileri için bölgesel bir merkez olarak istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Açıklamada Qantara West’in, yerel değer katmayı hedefleyen, emek yoğun, ihracata yönelik endüstrilerdeki yatırımcılar için tercih edilen bir destinasyon olarak giderek artan cazibesine dikkat çekildi.