Tekstilde 6 ayda 56 bin çalışan işten çıkarıldı

Haber Merkezi

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), Ekimde düzenleyeceği 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı öncesinde “Önümüzde fırsat var, biz yüzde 6.5 küçülüyoruz” dedi.

TGSD, “Yılın ilk yarısında hazır giyimde 33 bin 724 kişi, tekstilde 22 bin 116 kişi olmak üzere toplamda 55 bin 840 kişilik istihdam kaybı yaşadık. Yine aynı dönemde hazır giyimde 2.527, tekstilde 496 olmak üzere toplamda 3.023 şirket kapandı” diyen Başkan Toygar Narbay, sorunlar giderilmediği takdirde üretimin yurtdışına kayacağı uyarısında bulundu, “Avrupa şu anda alımlarını yüzde 10’un üzerinde artırmış durumda, dünyadaki toplam hazır giyim ihracatı yüzde 6.5 artmış durumda. Biz yüzde 6.5 küçülüyoruz” ifadelerini kullanarak iktidardan destek istedi.