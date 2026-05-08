Tekstilde istihdam daralıyor

BirGün/Ankara

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay, hazır giyim ve tekstil sektöründe artan maliyetler nedeniyle kapanmaların hızlandığını açıkladı. Ankara’da düzenlenen TGSD’nin 50’nci yıl etkinliğinde konuşan Narbay, yılın ilk iki ayında 853 işletmenin kapandığını, sektörün aynı dönemde 8 bin 204 kişilik istihdam kaybı yaşadığına dikkat çekerken Türkiye’nin giderek derinleşen bir “sanayisizleşme riski” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Narbay, mal ihracatının GSYH’ye oranının, sanayileşme seviyesi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek “Bu oran 2022’de yüzde 27 seviyesindeyken 2025 sonunda yüzde 18’in altına geriledi. Orta Vadeli Program çerçevesinde 2028 için öngörülen oran ise yüzde 16,4. Dünya ortalaması yaklaşık yüzde 22-25 bandındayken ülkemizde oluşan bu tablo, sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu açık biçimde ortaya koyuyor” diye konuştu. Avrupa’nın uzun yıllar boyunca üretiminin önemli bir bölümünü üçüncü ülkelere bırakan yaklaşımının bugün teknoloji geliştirememe, teknolojik gelişimde geride kalma, stratejik bağımlılık, kırılgan tedarik zincirleri ve istihdam kaybı olarak geri döndüğünü vurgulayan Narbay, Çin’in ise bunun tersine düşük ve orta teknolojili üretimi sistemin dışına itmeden, bu alanların üzerine yüksek teknoloji ve inovasyon kapasitesi inşa ettiğini ifade etti. Yılın ilk dört ayına ilişkin verileri de değerlendiren Narbay, “Türk hazır giyim sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,34 düşüşle 5,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İthalat yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 artışla 1,05 milyar dolara çıkarken tekstil ve ham maddeleri ihracatı ise yüzde 1,8 geriledi. 2025 sonuna göre sektör maliyetlerimizin dolar bazında 13-14 puan arttığı bu dönem, kapanmaları da beraberinde getirdi. Yılın ilk iki ayında 651 hazır giyim, 202 tekstil olmak üzere 853 işletme kapandı. İlk üç ayda 85 firma konkordato ilan etti. İki sektörün ilk iki ayda istihdam kaybı 8 bin 204’e ulaştı” dedi. Narbay, şöyle devam etti: “Körfez’de ortaya çıkan durum dolayısıyla kısa vadede siparişler ülkemize geldi. Yıl sonuna kadar sert bir sıçramadan çok, kayıpların derinleşmesini önleyen ve dengelenme sağlayan bir görünüm daha gerçekçi duruyor. İç ve dış koşullarda ilave bir bozulma yaşanmaz, tedarik zincirlerindeki yeni arayışlar doğru ekonomi politikalarıyla desteklenirse sektör yılın ikinci yarısında suyun üzerine çıkmaya başlayabilir.”