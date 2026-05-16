Tekstilde istihdam sökülüyor

Ekonomi Servisi

Daralan sanayi istihdam üretemiyor. Özellikle emek yoğun sektörler birer birer çözülüyor. TÜİK’in açıkladığı son veriler de iş kayıplarının geldiği durumu gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre ücretli çalışan sayısı martta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,8 arttı. Sanayide çalışanlar yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı. İmalatta kayıp yüzde 3 oldu.

İMALAT KAN KAYBEDİYOR

Tekstil, giyim ve deride ücretli çalışan sayısında çakılma sürüyor. Düşüşün en çok etkilediği giyim ve tekstil sektörü ile deri ürünleri imalatında, gerilemenin başladığı Mart 2023’ten bu yana yüz binlerce iş kaybedildi. En yüksek çalışan gerilemesi giyimde görülürken 3 yıllık kayıp 200 bin 455 kişi oldu. Tekstildeki gerileme 84 bin 620 kişi, deri imalatında 22 bin 775 kişi oldu. Sektörler, aralıksız işçi kaybederken tekstilde yıllık gerileme yüzde 9,2, giyimde yüzde 10,1, deride yüzde 10,3 olarak hesaplandı.

TEPAV’ın SGK’nin Şubat ayı verilerinden yararlanarak hazırladığı rapor da işlerin inşaat sektörüne kaydığını gösterdi. Buna göre Şubat’ta en fazla istihdam artışı sağlayan sektör bina inşaatı oldu. Sektörde çalışan sayısı yıllık bazda 85 bin 529 kişi arttı. Bina inşaatını 54 bin 97 kişilik artışla bina ve çevre düzenleme izledi.

Son 6 ayda ücretli çalışan sayısının en fazla gerilediği iller Antalya, Muğla, İzmir, Malatya, Hatay ve Adıyaman oldu. Buna karşılık Ankara, Urfa, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antep çalışan sayısının en fazla arttığı iller olarak kaydedildi. Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısının İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da istihdam edildiği belirtilen bültende, çalışan sayısındaki en yüksek yıllık artışın 98 bin 502 kişi ile Ankara’da gerçekleştiği ifade edildi.