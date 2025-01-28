Tekstilde kriz, sanayide düşüş

Ekonomi Servisi

Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1745 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar değerlendirildi. Merkez Bankası (MB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında da 0,3 puan gerilemişti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), Ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden olan tekstil ve hazır giyimde, dolardaki baskılanma, yurt dışı pazarlarda sipariş sıkıntıları, üretim ve istihdamda kriz oluşturdu.

Sektör temsilcileri istihdamın dörtte birinin kaybedildiğini ve bunun da süreceğini söylerken, şirketler yüksek enflasyon nedeni ile üretimi Mısır'a kaydırıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa hazır giyim sektörünün yurt dışı yatırımı, yurt içi yatırımın üç katı oldu.

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran’ın haberine göre, döviz kurlarındaki artışın enflasyonun ve ücret artışlarının gerisinde kalmasıyla tekstil üretim merkezleri Mısır'a taşınırken, Türk şirketlerinin Mısır'da kurduğu fabrikalarının sayısı 200’e çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, 2024'ün son ayları da hesap edildiğinde, sektördeki istihdam kaybının 300 bine ulaştığını ifade etti. 2022 sonunda 1 milyon 250 bin kişinin çalıştığı sektörde, bu sayının 950 bine kadar düştüğünü dile getirildi.