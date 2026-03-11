Tekstilde üç tezgâhtan biri şalteri indirdi, üretim durdu

Sanayide özellikle emek yoğun sektörler geçmiş üretim seviyelerine dönmekte güçlük çekiyor.

Krizle birlikte yüksek faiz ve maliyetlerin etkilediği sektörlerde üretim baskılanıyor. Sanayi üretiminde son 9 ayın en sert daralması yılın ilk ayında kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 geriledi. Aylık düşüş ise yüzde 2,8 oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Dayanıklı tüketim mallarında yıllık üretim daralması yüzde 17,2'yi buldu. Ham petrol ve doğalgaz çıkarılması sektöründe de yıllık yüzde 2,1 daralma kaydedildi. Metal cevherleri madenciliği, gerilemeyi 3'üncü ayda da sürdürerek yıllık yüzde 10,6 oranında daralma kaydetti. Mobilya imalatı da 10 aydır ilk kez gerileyerek yüzde 7,8 daraldı.

3 YILDA CİDDİ KAYIP

Son 12 ayda aralıksız gerileyen tekstil imalatı, yılın ilk ayında da yüzde 6 daraldı. Giyim imalatı bir yılda dörtte birden fazla daralarak yüzde 25,8 gerileme kaydetti. Deri ürünleri de benzer biçimde yüzde 20,7 daraldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) analizlerine göre bu sektörler 3 yılda 3'te 1 oranında daralma kaydetti.

TEPAV analizleri ayrıca, ilişkili sektörlerde istihdam krizini de tespit etmişti. Emek yoğun sektörlerdeki daralma, burada istihdam kaybına da yol açtı. Üretim gerileyip bant ve tezgâhlar boş kalırken yüz binlerce emekçi de işlerini kaybetti. TEPAV, sadece Kasım ayında dahi tekstil ilişkili sektörlerde istihdam kaybının 138 bin kişiyi bulduğunu duyurmuştu.