Tekstildeki kriz kadınları vurdu

Artan üretim maliyetleri, pazardaki daralma ve üretimin düşük işgücü maliyetli ülkelere kaydırılması, tekstil ve hazır giyim sektöründe istihdamı sert biçimde vurdu. Kadın emeğinin yoğun olduğu iki sektörde yaşanan küçülme, en ağır faturayı kadın işçilere çıkardı. İşten çıkarmalar, kadınların zaten düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarında yoğunlaştığı sektörlerde eşitsizliği daha da derinleştirdi.

SGK verilerine göre tekstil ve hazır giyim sektörlerinde toplam istihdam bir yılda 941 bin 308 kişiden 837 bin 700 kişiye geriledi. Böylece toplam istihdam 103 bin 608 kişi azalırken istihdam kaybı yaklaşık yüzde 11 oldu. Bu dönemde iki sektörde kadın işçi sayısı 425 bin 990’dan 374 bin 308’e düşerek 51 bin 682 kişi azaldı. Kadın istihdamındaki kayıp oranı yüzde 12,1 olarak hesaplandı. Erkek işçi sayısı ise 515 bin 318’den 463 bin 392’ye gerileyerek 51 bin 926 kişi azaldı. Erkeklerdeki istihdam kaybı ise yüzde 10 seviyesinde kaldı.

İki sektörde kadınların işgücüne katılım oranı diğer sektörlere kıyasla oldukça yüksek düzeyde bulunuyor. Ülke genelinde de hazır giyim sektörü kadınlar için önemli bir istihdam kapısı. TÜİK verilerine göre 2025 yılında ülke genelinde kadınların istihdam oranı yüzde 32,1 iken hazır giyim sektöründe bu oran yüzde 44’e çıkıyor. Tekstil sektöründe kadın istihdamı 119 bin 731’den 107 bin 787’ye gerileyerek yaklaşık yüzde 10 düştü. Erkeklerde ise 261 bin 326’dan 236 bin 492’ye gerileyen istihdam kaybı yüzde 9,5 seviyesinde kaldı.

Kadın işçi sayısının erkeklere göre daha yüksek olduğu giyim sektöründe fark daha da belirginleşti. Kadın işçi sayısı bir yılda 306 bin 259’dan 266 bin 521’e düşerken kayıp oranı yaklaşık yüzde 13 oldu. Erkeklerde ise 253 bin 992’den 226 bin 900’e gerileyen istihdamda kayıp yüzde 10,7 olarak hesaplandı.

DAHA DÜŞÜK ÜCRETE DAHA YOĞUN ÇALIŞMA

Sektörde kadın işçilerin daha düşük ücretlerle esnek ve güvencesiz koşullarda çalıştırıldığı ücret verilerine de yansıdı. Tekstil sektöründe erkek işçilerin günlük ortalama ücreti 1811 lira olurken kadın işçilerde bu rakam 1549 lirada kaldı. Giyim sektöründe de benzer tablo ortaya çıktı. Erkek işçilerin günlük ortalama ücreti 1342 lira seviyesinde hesaplanırken kadın işçilerin ortalama günlük kazancı 1298 lirada kaldı.