Tekvandoda hedef Los Angeles 2028: Altın madalya vurgusu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hedeflerinin 6 sporcuyla katılım sağlamak ve altın madalya kazanmak olduğunu açıkladı.

Antalya’da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası kapsamında konuşan Tanrıkulu, ülke tekvandosunun son dönemde istikrarlı bir yükseliş içinde olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 180 bin lisanslı sporcuya ulaşıldığını belirten Tanrıkulu, bu geniş tabanın uluslararası başarıya doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ALTI MADALYA

Türkiye’nin geçen yıl Çin’de düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda zirveye çıktığını hatırlatan Tanrıkulu, elde edilen sonucun önemli bir eşik olduğunu dile getirdi.

Güney Kore’nin uzun yıllar süren hakimiyetine dikkat çeken Tanrıkulu, bu başarının uluslararası alanda da takdir gördüğünü belirterek, “Tekvandoda dünyanın zirvesindeyiz ve bunu korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KITA ELEMELERİ DE SEÇENEK

Olimpiyat sürecine ilişkin de bilgi veren Tanrıkulu, 2026 itibarıyla puanlama sisteminin başlayacağını ve 2027 sonunda kendi sıkletlerinde ilk 6’ya giren sporcuların doğrudan kota alacağını aktardı. Bu sürecin dışında kalan sporcular için ise kıta elemelerinin devreye gireceğini belirtti.

Paris 2024’e 5 sporcu ile katıldıklarını hatırlatan Tanrıkulu, Los Angeles 2028’de bu sayıyı 6’ya çıkarmayı hedeflediklerini ve asıl amaçlarının altın madalya olduğunu vurguladı.

Öte yandan bu yılın önemli organizasyonlarından biri olan Avrupa Şampiyonası’na da değinen Tanrıkulu, Almanya’da düzenlenecek turnuvaya en güçlü kadroyla katılarak takım halinde şampiyonluğu hedeflediklerini ifade etti.