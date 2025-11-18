Tekvandoda yeni neslin hedefi: Los Angeles 2028

Türkiye tekvandosu, İslami Dayanışma Oyunları’nı geleceğin büyük hedefi olan 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nın kritik bir basamağı olarak görüyor. Kadınlar ve erkeklerde alınan madalyalar yalnızca başarı değil; aynı zamanda Türk tekvandosunun yeni jenerasyonunun kararlılığının da göstergesi oldu.

Oyunlardan gümüşle dönen Elif Sude Akgül (51 kg), bronz madalya kazanan Sıla Nur Gençer (70 kg), Emine Göğebakan (46 kg) ve erkeklerde bronz kazanan Yiğithan Kılıç (82 kg) ile Kadın Milli Takım Antrenörü Nur Tatar, olimpiyat yolculuğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlarda iki kez madalya kazanmış bir isim olarak artık milli takımın başında olan Nur Tatar, sporcularının performansından övgüyle bahsetti.

Tatar, henüz 19 yaşındaki Elif Sude’nin 20 gün önce dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanmasına rağmen sakat şekilde Riyad’da mücadele ettiğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Elif Sude dünya şampiyonasında bacağında yırtık, parmağında kırıkla mücadele etti. Buna rağmen oyunlarda inanılmaz bir direnç gösterdi. Bu takım 2028 Los Angeles’ta altın madalyayı alacak güce sahip.”

Tecrübeli antrenör, yalnızca Elif için değil tüm sporcular için olimpiyat hedefinin çok net olduğunu vurguladı: “2028’de bu ülkeye bir değil, birden fazla olimpiyat madalyası getireceğiz.”

“49 KİLODA EN İYİSİ OLACAĞIMI BİLİYORUM”

İslam Oyunları’nda ilk kez 51 kiloda dövüşen Elif Sude Akgül, rakiplerinin normal kilosunun üzerinde geldiğini belirterek zorluklara rağmen gümüş madalyayı değerli bulduğunu dile getirdi: “49 kiloda dünyanın en iyilerinden biriyim. 2028’de de bu kiloda yarışacağım ve orada altına uzanacağıma inanıyorum.” Sakatlığını hızla atlatıp İstanbul’da tedaviye başlayan genç tekvandocu, Los Angeles hedefini açıkça koydu: “Bunlar bir ön sürüm, asıl versiyon 2028’de.”

70 kiloda bronz madalya kazanan Sıla Nur Gençer, finali kaçırdığı için buruk olsa da hedefinin net olduğunu söyledi: “2026 Avrupa Şampiyonası’nda altın, 2027 Dünya Şampiyonası’nda final… 2028 Olimpiyatları’na giden yolda her basamakta kendimi göstereceğim.”

Sıla, olimpiyat madalyaları bulunan antrenörü Nur Tatar’ı hatırlatarak, “67 kiloda olimpiyatta bir ikincilik bir üçüncülük var. Eksik olan tek şey şampiyonluk. Onu da ben tamamlayacağım” dedi. İki hafta önce dünya şampiyonu olan Emine Göğebakan, Riyad’da bronzla yetinse de hedeflerinin değişmediğini anlattı: “Küçük bir hatayla bronz oldu ama bu beni durdurmaz. 2026 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alacağım. 2028’de bayrağımızı Los Angeles’ta dalgalandırmak istiyorum.”

Erkekler 82 kiloda bronz kazanan Yiğithan Kılıç, güçlü rakipleri eleyerek moral depoladı: “Üçüncülük maçında olimpiyatlara katılan Özbek rakibi ezici bir üstünlükle yenmek beni çok motive etti. Asıl hedef 2028. Bunun için çalışmaya devam edeceğim”

Daha önce kendisini yenen dünya şampiyonu bir rakibi saf dışı bırakmasının kendisine güven verdiğini söyleyen Kılıç, “Seneye Avrupa şampiyonu olup ardından olimpiyat kotasına yürüyeceğim” diyerek sözlerini noktaladı.