Tel Aviv'de İsrailli esirlerin yakınlarına destek eylemi: Hükümete tepki gösterildi

Tel Aviv'de, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarına destek olmak için gösteriler yapıldı. İsrail hükümetine tepki gösterilen açıklamada, "İsrail hükümetinden ihlal edilen toplumsal anlaşmayı yeniden tesis etmesini bekliyoruz. Bizler 7 Ekim'de bedeli ödedik, şimdi sıra sizde" denildi.

Binlerce İsrailli, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de esir alınanların yakınlarına destek olmak için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Başta Tel Aviv olmak üzere, Batı Kudüs ve İsrail genelindeki bazı kentlerde, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarına destek olmak için gösteriler yapıldı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin arkasındaki binada toplanan binlerce İsrailli, "(Esirleri) Hemen geri getirin", "Esir takası anlaşması, hemen" yazılı pankartlar taşıdı, tişörtler giydi. Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, esirlerin durumuna dikkati çekmek için farklı sunumlar, enstalasyonlar hazırladı.

İsrail'de eski siyasetçiler, sanatçılar ve önde gelen isimler Tel Aviv'deki protestoya katıldı. Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda Gazze'deki esirlere destek olmak için ikinci bir protesto düzenlendi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine tepki göstererek, "İsrail hükümetinden ihlal edilen toplumsal anlaşmayı yeniden tesis etmesini bekliyoruz. Bizler 7 Ekim'de bedeli ödedik, şimdi sıra sizde" ifadelerine yer verdi.

BATI KUDÜS'TE İKİ AYRI PROTESTO

Batı Kudüs'te de İsrail Meclisi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun resmi konutu yakınlarındaki Paris Meydanı'nda iki ayrı gösteri düzenlendi.

Netanyahu'nun resmi konutu yakınındaki gösteride, esir yakınları kurulan sahnede konuştu. Genelde Netanyahu hükümeti karşıtı grupların toplandığı meydanın çevresinde, hükümet taraftarları da bekledi. İsrail polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye gelen bir İsrailli kadın, yabancı bir basın mensubuna tepki gösterdi ve televizyon ekibinin yayın yapmasını engellemeye çalıştı.