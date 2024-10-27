Tel Aviv'de kamyon, otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 39 yaralı var, saldırıdan şüpheleniliyor

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda, 1 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, bir otobüsün yolcuları indirmek için Glilot Üssü yakınlarındaki durakta durduğu sırada kamyonun da durağa girerek yolculara çarptığı ifade edildi.

Kamyon şoförünün bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Sağlık ekipleri, Tel Aviv yakınlarında otobüs durağında gerçekleştirilen "kamyonla ezme" eyleminde 6'sı ağır yaklaşık 40 kişiye müdahale edildiğini açıkladı.

İSRAİL POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Bölgedeki İchilov Hastanesi ise 37 yaralının tedavi altına alındığını, durumu ağır olan yaralının öldüğünü kaydetti.

İsrail polisi, olayı "bir saldırı olarak değerlendirdiğini", soruşturmanın devam ettiğini ve ayrıntıların araştırıldığını bildirdi.

AİLE "KAZA" OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Buna karşın İsrail basınına göre, Filistin asıllı İsrail vatandaşı şoför Rami Nasrallah'ın ailesi ise olayın bir saldırı olmadığını, Rami Nasrallah'ın yakın zamanda bir kalp ameliyatı geçirdiğini ve olayın kaza olduğunu vurguladı.

İsrail basını, polis yetkililerine dayandırdığı haberinde, vurularak öldürülen Rami Nasrallah'ın olaydan önce bir noktada kamyondaki yükleri indirdiğine dikkati çekti.

Olay yerine gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise "olayın bir saldırı olarak soruşturulduğunu ve böyle yapılması gerektiğini" söyledi.

Ben-Gvir, İsrail polisini ve "tehlike arz eden şoförü silahla etkisiz hale getiren vatandaşları" desteklediğini dile getirerek, İsrail'de sivilleri silahlandırma politikasını savundu.

Tel Aviv yakınlarındaki olay, İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargahın yakınlarında gerçekleşmişti.