Tel Aviv'de "patlayıcı düzenek taşıyan" 1 kişi öldü: "Planlanmış saldırı"

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada "patlayıcı düzenek taşıyan" 50'li yaşlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlamanın meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği ve şarapnelle yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Walla internet sitesinin haberine göre, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, patlamada hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını, patlayıcı düzenek taşıdığını, olayın niteliğini anlamak için soruşturma yürüttüklerini" belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Müdürü, bir kamyonun yanında patlamayla hayatını kaybeden ve "bomba düzeneğini taşıdığı" düşünülen 50 yaşlarındaki kişinin kimliğinin soruşturmayı aydınlatacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, olayda saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı kaydedildi.

"PLANLANMIŞ SALDIRI"

Öte yandan The Times of Israel'in haberine göre, polis ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, 18 Ağustos Pazar günü, başkentte yaşanan patlamaya ilişkin ön soruşturmayı tamamladı.

Patlamaya ilişkin yapılan ortak açıklamada, "patlayıcı düzenekli" patlamanın planlanmış bir saldırı olduğuna yer verildi.

Açıklamada, ön soruşturmanın ardından, olayın "etkili bir bombanın patlamasıyla" gerçekleşen saldırı olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Şin Bet'in, patlamada hayatını kaybeden ve sırt çantasında "patlayıcı düzenek taşıyan" 50'li yaşlardaki kişiyi tespit etme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, "patlayıcı düzenek taşıyan" şüphelinin Batı Şeria'dan olduğu tahmin ediliyor.