Tel Aviv'de şiddetli patlama: Sirenler çaldı, halk sığınıklara çağrıldı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İran karşı saldırılara geçti.

İsrail basınından Times of Israel, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de büyük bir patlama sesi duyulduğunu ifade ederken halkın sığınaklara koştuğunu aktardı.

Bölgede kırmızı alarm durumuna geçilirken henüz patlamanın nedeniyle ve ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.