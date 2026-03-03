Giriş / Abone Ol
Tel Aviv'de şiddetli patlama: Sirenler çaldı, halk sığınıklara çağrıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Sirenler çalarken halk sığınıklara çağrıldı.

Güncel
  • 03.03.2026 12:57
  • Giriş: 03.03.2026 12:57
  • Güncelleme: 03.03.2026 13:04
Tel Aviv'de şiddetli patlama: Sirenler çaldı, halk sığınıklara çağrıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İran karşı saldırılara geçti.

İsrail basınından Times of Israel, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de büyük bir patlama sesi duyulduğunu ifade ederken halkın sığınaklara koştuğunu aktardı.

Bölgede kırmızı alarm durumuna geçilirken henüz patlamanın nedeniyle ve ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

