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Tel Aviv'de sirenler çaldı: Almanya Başbakanı Scholz uçağından inerek yüzüstü yere yattı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un içinde bulunduğu uçak, İsrail’den Mısır’a hareket etmeye hazırlandığı sırada Ben Gurion Havaalanında siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi.

Dünya
  • 17.10.2023 23:59
  • Giriş: 17.10.2023 23:59
  • Güncelleme: 18.10.2023 00:05
Kaynak: İHA
Tel Aviv'de sirenler çaldı: Almanya Başbakanı Scholz uçağından inerek yüzüstü yere yattı


Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havaalanında Mısır’a hareket edeceği sırada siren sesleri yükseldi.

Siren seslerinin yükselmesi ile uçaktan tahliye edilen Scholz, sığınağa götürüldü. Uçakta bulundan diğer kişiler ise havaalanında yere yatarak önlem aldı.

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab Hastanesi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısına yanıt olarak Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. 

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