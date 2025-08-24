Tel Aviv Üniversitesi anketi: İsraillilerin çoğu Gazze'nin işgali planını eleştiriyor

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, Gazze'de işgale ilişkin anket yaptı. Katılımcıların yüzde 61'i, tüm esirlerin ancak savaşın sona ermesini içeren bir anlaşmayla geri getirilebileceğine düşünüyor.

Enstitünün açıkladığı anket sonuçlarına göre; İsraillilerin yüzde 54,5'i Gazze'yi işgal kararının güvenlik nedenleriyle alınmadığını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 65'i, Güvenlik Kabinesi'nin aldığı işgal kararının esirlerin iadesinde herhangi bir ilerleme sağlamadığı görüşünde.

Yüzde 43'ü ise bu kararın savaşın iki temel hedefinden, yani esirlerin serbest bırakılması ve Hamas’ın ortadan kaldırılması hedeflerinden hiçbirini sağlamayacağına inanıyor.

Katılımcıların yüzde 61'i, tüm esirlerin ancak savaşın sona ermesini içeren bir anlaşmayla geri getirilebileceğine düşünüyor.

İsraillilerin yüzde 68'i Netanyahu hükümetinin savaşı sona erdirmek için bir planı olmadığını düşünürken, yüzde 66,5'i de ülkenin uluslararası alanda izole edilme ihtimalinden kaygı duyduğunu dile getiriyor.

İsrailliler, siyasi ve askeri liderlik arasında işbirliği olup olmadığı konusunda da bölünmüş durumda. Katılımcıların yüzde 51'i işbirliği olmadığını, yüzde 42,5'i ise işbirliğinin bulunduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 32'si, esirlere zarar verme endişesiyle askeri emrin reddedilmesini doğru bulurken, yüzde 55'i ise emri reddetmenin uygunsuz olduğunu belirtiyor.

ANKETİN YÜZDE 95 GÜVEN ARALIĞINDA OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Anketin, 11-14 Ağustos tarihlerinde İbranice konuşan 803 ve Arapça konuşan 147 katılımcıyla çevrim içi görüşmeler yoluyla gerçekleştirildiği aktarıldı. Artı-eksi 3,2 hata payına sahip araştırmanın, yüzde 95 güven aralığında yapıldığı kaydedildi.

GAZZE'DE 20'Sİ HAYATTA OLMAK ÜZERE 50 ESİR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İsrail'in Maariv gazetesi, daha önceki bir haberinde, İsrail güvenlik teşkilatındaki tahminlere dayanarak Gazze'nin işgali gerçekleşmezse Netanyahu hükümetinin çökebileceğini yazmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere hâlâ 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor.

Filistin ve İsrail kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde ise 10 bin 800'den fazla Filistinli esir işkence, açlık ve tıbbi ihmal koşullarında tutuluyor.

İsrail, onlarca yıldır Filistin topraklarını ve Lübnan ile Suriye'deki bazı bölgeleri işgale devam ediyor, 1967 öncesi sınırlarına çekilmeyi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini tanımayı reddediyor.