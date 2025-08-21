Tel Aviv’den üç cephede baskı

Dış Haberler

Fransa’nın başkenti Paris’te ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ arasında ilk resmi temas gerçekleşti. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bölgesel istikrar ve Suriye’nin güneyine yönelik konuları görüşmek üzere İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da katıldığı görüşmelerin “Suriye’de güvenlik ve istikrarı artırmayı ve ülkenin birliği ile toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan diplomatik çabaların parçası” olduğu belirtildi.

Görüşmede, gerginliğin azaltılması, Suriye'nin içişlerine müdahale edilmemesi, bölgesel istikrarı destekleyen bir mutabakat sağlanması, Süveyda ilindeki ateşkesin izlenmesi ve 1974 Mutabakatı'nın yeniden yürürlüğe konulması konularının ele alındığı bildirildi. 1974’te imzalanan “Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile İsrail’in işgalini genişlettiği Golan Tepeleri’ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail, HTŞ’nin Suriye’de yönetimi ele geçirmesinin ardından 8 Aralık’ta tampon bölgeyi de işgal etmişti.

Şeybani ile Dermer geçen ay Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir araya gelmiş ancak görüşmeye dair resmi bir açıklama yapılmamıştı.

DÜRZİLER MASADA

Öte yandan ABD’nin “Ortadoğu Valisi” olarak hareket eden Barrack, Paris’te aynı gün İsrail’deki Dürzi topluluğunun lideri Şeyh Muvaffak Tarif ile de bir araya geldi. Tarif görüşmede Washington’dan Süveyda’da kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin yanı sıra kente insani yardımların ulaştırılması için ABD garantörlüğünde kara koridoru ve kentteki kuşatmanın kaldırılması çağrısı yaptı.

Geçen ay Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da HTŞ’ye bağlı güçlerle Dürziler arasında yaşanan çatışmaların ardından taraflar Paris’te bir araya gelmişti. Barrack, “üst düzey Suriyeli ve İsrailli yetkililerin Paris’te bir araya gelerek gerilimi düşürme çabaları kapsamında diyalog başlatmayı kabul ettiklerini” duyurmuştu.

12 Ağustos’ta ise Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdün ve ABD ile birlikte Süveyda’daki ateşkesi kalıcı hale getirmek için üçlü bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Süveyda’da 13 Temmuz’da Arap aşiretlerin Dürzilere saldırılarıyla patlak veren çatışmalara İsrail dahil olmuştu. 20 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkesle sona eren çatışmalarda bin 400’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede çatışmalar dursa da gerginlik sürüyor.

BM BARIŞ GÜCÜ KRİZİ

Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımların atıldığı Lübnan’ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Gücü’nün (UNIFIL) görev süresine ilişkin tartışmalar sürüyor. ABD ve İsrail, Fransa’nın UNIFIL’in görev süresinin uzatılması taslağına karşı çıktı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Gücü’nün (UNIFIL) Lübnan’ın güneyindeki görevine son verilmesi için ABD’ye resmi bir mektup gönderdi. Mektupta “Bölgede 47 yıldır görev yapan UNIFIL’in Hizbullah’ı Litani Nehri’nin güneyine inmesini engellemede başarısız olduğu ve Lübnan ordusunun bölgeye yeniden konuşlanması gerektiği” belirtildi.

İSRAİL VE ABD İTİRAZ ETTİ

UNIFIL’in BMGK’ye sunduğu raporları “yanıltıcı bulduğunu” belirten Saar, “alternatif bir düzenleme olarak görev süresinin altı aydan bir yıla kadar uzatılmasını ve bu süre içinde Lübnan ordusunun ülkenin güneyine yeniden konuşlandırılmasını desteklediklerini” söyledi. Saar ayrıca Hizbullah’ın son savaşta büyük darbe aldığını ve bunun silahsızlandırılması için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Saar’ın önümüzdeki hafta Washington’a yapacağı ziyarette ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile konuyu görüşmesi bekleniyor.

FRANSA’DAN ‘ORTA YOL’

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise ülkesinin 1701 sayılı kararın uygulanması için gerek süre boyunca UNIFIL’i güneyde tutmaya kararlı olduğunu söyledi. UNIFIL Misyonu Komutanı Diodato Abagnara ile görüşen Aoun, ülkenin güneyinde güvenlik ve istikrarın korunması ve ordunun konuşlanması için UNIFIL’in işbirliğinin önemini vurguladı.

Fransa ise ABD ve İsrail’in itirazlarının ardından İsrail BMGK’ye 31 Ağustos’ta sona erecek olan UNIFIL görev süresini 18 ay uzatan ve “bitiş tarihini belirleyen” bir “orta yol” önerisi sundu. Fransa’nın pazartesi günü sunduğu UNIFIL’in görev süresini 12 ay uzatan taslağının, barış gücünün tasfiyesi için net bir takvim isteyen ABD’nin itirazıyla karşılaştığı belirtildi. BMGK dönem başkanlığını yürüten Rusya ise taslağın görüşüleceği tarih olarak pazartesi gününü belirledi.

UNIFIL ÇIKMAZI

Lübnan’da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978’de Lübnan’ın güneyini işgal etti. Lübnan’ın çağrısıyla mart 1978’de İsrail’in çekilmesi ve bölgedeki Lübnan hükümetinin kontrolünü sağlaması için UNIFIL kuruldu. Hizbullah ile İsrail arasında savaşın başladığı 2006’da ise BM Güvenlik Konseyi’nde alınan 1701 sayılı kararla İsrail’in Mavi Hat gerisine çekilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması öngörülmüştü.

İsrail ile Hizbullah arasında Eylül 2024’te başlayan çatışmaları Kasım 2024’te sona erdiren ateşkes, iki tarafın da Lübnan’ın güneyinden çekilmesini öngörüyordu. Öte yandan Lübnan’da hükümet ABD’nin baskısıyla Hizbullah’a silah bıraktırmak için harekete geçerken İran destekli grup, İsrail işgali sürdükçe silah bırakmayacağını açıklamıştı.

∗∗∗

GAZZE’Yİ İŞGAL PLANI ONAYLANDI: ON BİNLERCE ASKER ÇAĞIRILACAK

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas’ın ateşkes teklifini onaylamasına rağmen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal ve Filistinlileri sürgün planını onayladı. Katz’ın “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adı verilen işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze’nin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı. Karar kapsamında ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silahaltına alınacak. Gazze kentine işgal saldırılarının sürmesi halinde ordudaki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor. İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon’un Savaş Arabaları” isimli saldırılar başlatmıştı.

On binlerce Filistinli, İsrail'in işgal planını onayladığı Gazze Kenti'ni terk etmeye başladı. (Fotoğraf: AA)

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Hamas’ın önceki gün onayladığı 60 günlük ateşkes, yüzlerce Filistinli mahkûma karşılık Hamas'ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest bırakılmasını, Gazze'ye insani yardım akışını ve kalıcı bir ateşkes için görüşmeleri içeriyor. Tüm rehinelerin serbest bırakılana ve Hamas silahsızlandırılana kadar savaşı sürdüreceğini açıklayan İsrail ise ateşkese dair henüz bir açıklama yapmadı.