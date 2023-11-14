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Tel Aviv’e roket saldırısı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.11.2023 23:52
  • Giriş: 14.11.2023 23:52
  • Güncelleme: 14.11.2023 23:52
Kaynak: İHA
Tel Aviv’e roket saldırısı: 3 yaralı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’e düzenlenen roket saldırısında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi’nden fırlatılan 3 rokete Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verirken, başkentte siren sesleri yükseldi. Saldırıda, 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Sağlık görevlileri, yaralanmalara şarapnel parçalarının neden olduğunu açıkladı.
Şarapnellerin roketlerin düşmesinden mi, yoksa havada imhasından dolayı mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

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