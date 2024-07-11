Tel Aviv’e yasadışı yerleşim planı

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Brezilya, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yasadışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadığını bildirdi. Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in bu kararının, uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Kararın iki devletli çözüm çabalarını riske atacağı kaydedilen açıklamada, "Brezilya hükümeti, İsrail hükümetinin keyfi şekilde 27 Haziran’da Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim yerlerini genişletme kararını dehşetle karşıladı. Brezilya, barış çabalarına gölge düşüren bu kararı kınıyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İsrail’in bu adımlarının, Gazze Şeridi’nde devam eden saldırıların sona erdirilmesine yönelik bölgesel barış çabalarını da tehlikeye attığı vurgulandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, iki devletli çözüme bağlılığı hatırlatılan açıklamada, "Başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’yı kapsayan, 1967 sınırları dahilinde İsrail ile yan yana, barış ve güvenlik içinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasını destekliyoruz" denildi.