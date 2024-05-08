Tel Aviv’i durduran yok

Hamas’ın, Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen kara saldırısı başlatan İsrail, Gazze’nin Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı’nı ele geçirdi.

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İsrail'in 7 aydır bomba yağdırdığı Gazze'deki savaşta çok kritik bir aşamaya geçildi. Hamas, uzun süredir gündemde olan ateşkesi kabul etti ancak İsrail, uyarılara rağmen Gazze'deki son güvenli bölge olarak görülen Refah'a bomba yağdırmaya başladı.

Karadan da Refah'ı hedef alan İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlediği bildirildi.

İSRAİL ORDUSU KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

İsrail ordusunun açıklamasında, kuvvetlerin Refah'ın doğusunda özel bir alanda faaliyet gösterdikleri ifade edildi.

Kerem Şalom sınır kapısının güvenlik nedeniyle kapatıldığı, güvenlik şartları elverdiğinde yeniden açılacağı belirtildi. Saldırıda 20 Filistinlinin de öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

HAMAS 'EVET' DEDİ, İSRAİL REDDETTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail Savaş Kabinesi ise Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamada barış teklifinin İsrail'in taleplerini karşılama konusunda yetersiz kaldığı ancak İsrail'in bir anlaşmaya varmak için müzakereciler ile görüşmesine yönelik bir heyet göndereceği ifade edilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise Katar heyetinin İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakerelere yeniden başlamak üzere bugün Kahire'ye gideceğini açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili öneriyi kabul etmesini memnuniyetle karşılayarak, "Bu adımla topun artık İsrail sahasına atıldığını" söyledi.

FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI

İsrail ordusu, dün sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. Bunun ardından birçok Filistinli Refah'tan kaçmaya başlamıştı.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.