Tel Aviv’in saldırılarıyla Gazze 70 yıl geriye gitti

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BM Kalkınma Programının (UNDP) Filistin Halkına Yardım Programı Özel Temsilci Yardımcısı Chitose Noguchi, İsrail saldırılarının "Filistin Devleti Üzerinde Beklenen Sosyo-Ekonomik Etkileri" raporunu açıkladı. Noguchi, İsrail’in bir yılı aşkın süredir saldırılar düzenlediği Filistin’de yoksulluğun katlanarak arttığını ve her 4 kişiden 3’ünün yoksulluk içinde yaşadığını belirtti.

Gazze’de, İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana her gün yakın tarihin en büyük insani felaketlerinden birinin yaşandığını kaydeden Noguchi, bu durumun benzeri görülmemiş sayıda can kaybı, yıkım, gıda güvensizliği ve kitlesel yerinden edilmelere neden olduğunu söyledi. Noguchi, Gazze’de yardım dağıtımındaki (İsrail tarafından) yoğun kısıtlamaların krizi daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.

Yaşananların, Gazze’dekilerin yanı sıra tüm Filistinlilerin geleceği için tehlike oluşturduğunun altını çizen Noguchi, mevcut ekonomik kayıpların da şaşırtıcı seviyede olduğunu vurguladı. Noguchi, "Gazze gelişmişlik bakımından 70 yıl önceye, 1955’ler seviyesine geri döndü" dedi. Ayrıca rapora göre, Gazze’de savaş, 42 milyon ton enkaz yığını oluşturdu.