Tel Aviv’le arka kapı diplomasisi

Dış Haberler

Suriye’de askeri varlığını artırmak isteyen Türkiye ile işgalini genişleten İsrail, son günlerdeki gerginliğin ardından “çatışmanın önlenmesi” için masaya oturdu. Görüşmeye ev sahipliği yapan Azerbaycan, “sürecin normalleşmeye evrilmesini” istedi.

İsrail’in Suriye’de Türkiye’nin konuşlanmak istediği iddia edilen Hama’daki T4 hava üssünü bombalamasının ardından bölgede tansiyon yükselirken iki ülke arasında çatışmanın önlenmesi için teknik temaslar yapıldığı ortaya çıktı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Ankara ile Tel Aviv arasında Suriye’de bir çatışmasızlık mekanizmasının hayata geçirilmesi amacıyla teknik görüşmeler yapıldığını duyurdu. Kanala konuşan İsrailli bir kaynak, daha önce Rusya ile kurulan mekanizmanın bir benzerinin Türkiye ile de kurulacağını aktardı.

‘PALMİRA KIRMIZIÇİZGİ’

Ynet haber sitesi ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, çarşamba gecesi yapılan güvenlik kabinesi toplantısında konuyu gündeme getirdiğini aktardı. Habere göre, Netanyahu, “İsrail Suriye’de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Ancak kendimizi savunmak için gerekirse harekete geçmekten çekinmeyiz” dedi.

The Jerusalem Post'a konuşan İsrailli siyasi bir kaynak da İsrail heyetinin toplantıda Suriye'deki yabancı güçlerin konuşlanmasındaki herhangi bir değişikliğin, bilhassa Palmira civarında Türk üsleri kurulmasının, “kırmızıçizgi” olduğunu ve “ciddi bir ihlal” sayılacağını kesin bir dille belirttiğini aktardı.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları dün yaptıkları açıklamada teknik görüşmelerin Azerbaycan'da yapıldığını duyurdu. Bakanlık kaynakları, 9 Nisan çarşamba günü yapılan görüşmelerin iki ülkenin bölgede olası çatışmaları veya yanlış anlamaları önlemek için bir kanal kurma çabalarının başlangıcı olduğunu kaydetti.

Önceki akşam katıldığı bir televizyon programında da İsrail ile temasa geçildiğini doğrulayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasında bir “çatışmasızlık mekanizması kurulması” gerektiğini söyledi. Benzer mekanizmaların Rusya ve ABD ile de kurulduğuna işaret eden Fidan, “İsrail ve Türkiye arasında bunu temin edici teknik yüzeyde temasların olması normal” dedi.

“Suriye'de sadece İsrail değil herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok” diyen Fidan, “Suriye'nin Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir operasyona maruz kalmasına seyirci olmayacaklarını” söyledi. Görüşmelerin “ilişkileri normalleştirmeyi amaçlamadığını” belirten Fidan, “Normalleşme şartlarını daha önce ortaya koyduk, Filistin meselesi bunun için önemli” dedi.

Görüşmeye ev sahipliği yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise çarşamba günü Bakü’de düzenlenen ADA Üniversitesi Politika Forumu’nda “Her iki ülke de Azerbaycan’ın yakın dostudur” dedi. Ülkesinin geçmişte İsrail-Türkiye ilişkilerinde oynadığı arabulucu rolünü hatırlatan Aliyev, “bugün devam eden benzer sürecin normalleşmeye evrilmesini umduklarını” söyledi.

Ülkesinin geçmişte İsrail-Türkiye ilişkilerinde oynadığı arabulucu rolünü hatırlattı ve sürecin normalleşmeye evrilmesini umduklarını söyledi. Aliyev, “Her iki ülke de Azerbaycan’ın yakın dostudur” dedi.

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COLANİ TEKRAR TÜRKİYE’YE GELİYOR: KATİLLERE BU COĞRAFYADA YER YOK

Suriye’deki cihatçı yönetimin başkanı Muhammed El Colani (Ahmed eş Şara) Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kardeşim Şara” diye hitap ettiği Colani’nin Antalya’ya gelecek olmasına sol sosyalist partiler ile Alevi örgütleri tepki gösterdi. Hatay’ın Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya gelen parti ve örgütler, Colani’nin Türkiye’ye gelişini protesto etti.

Antakya Emek ve Demokrasi Platformu, “Alevi katili Colani’yi coğrafyamızda görmek istemiyoruz” açıklaması yaparak eyleme çağrı yaptı. TKP Hatay Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Katil Colani Türkiye’ye geliyor, katile diz çökmüyoruz. Suriye’deki Alevi katliamlarının sorumlularını ülkemizde istemiyoruz” denildi. TİP Hatay İl Örgütü de “Colani defol, Alevi katillerine geçit yok” açıklaması yaparak eyleme çağrı yaptı. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) ise yayınladığı açıklamada, Suriye’de kitlesel katliamlarla “insanlık suçu” işlendiğine dikkat çekti. Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Kadın Meclisi ise cihatçı HTŞ’nin ele geçirdiği Suriye’de kadınlara yönelik saldırıları kınayan açıklama yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye’nin güneyinde işgalini genişleterek saldırılarına hız veren İsrail ordusu, 2 Nisan'da Şam, Hama ve Humus şehirlerinde bazı askeri tesisleri vurmuştu. İsrail, Türkiye'nin yeni üs kurmayı planladığı iddia edilen Humus kentindeki T4 hava üssüne yapılan saldırının “Ankara'ya mesaj” olduğunu duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ile 7 Nisan’da Beyaz Saray'da görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu ise “Türkiye'nin Suriye'yi İsrail'e saldırı üssü olarak kullanmasını istemediklerini” söylemişti. Netanyahu, çatışmayı engellemek için Trump ile neler yapılabileceğini konuştuklarını ifade etmişti. Trump ise Erdoğan'la “çok iyi ilişkileri olduğunu” belirterek “Onunla yaşayacağınız herhangi bir sorunu ben çözebilirim ancak makul olmanız şartıyla” demişti.