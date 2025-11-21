Giriş / Abone Ol
TELE 1 Ankara temsilcisi sorumlusu Ömer Ödemiş duyurdu: TELE 1 kayyumu 32 kişiyi kovdu

TELE 1'e kayyumunun 32 çalışanı kovduğu iddia edildi.

  • 21.11.2025 20:47
  • Giriş: 21.11.2025 20:47
  • Güncelleme: 21.11.2025 21:37
Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından TELE 1'e kayyum atanan İbrahim Paşalı'nın 32 çalışanı kovduğu iddia edildi.

Gazeteci Ömer Ödemiş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TELE 1 kayyumunun Ankara ve İzmir'de 32 kişiyi işten çıkarma kararı aldığını duyurdu. Ödemiş paylaşımında kullandığı görselle iş akdi sonlandırılacak kişileri belirtti.

