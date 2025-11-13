TELE 1'den kayyum sonrası istifa edenler duyurdu: TELE 2 Haber, yayına başlıyor

TELE 1’in ana haber bülteni sunucusu ve kanaldan istifa eden Murat Taylan bugün sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "TELE 2 Haber" isimli yeni bir platform ile yola çıkacaklarını duyurdu.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmış, Yanardağ'ın gözaltına alındığı 24 Ekim günü, henüz ifadesine bile başvurulmadan, oğlu Alp Yanardağ'ın üstüne olan TELE 1'e kayyum atanmıştı. 24 Ekim’de kayyum atanan TELE 1’de çalışan ekran yüzleri, yazarlar ve yöneticilerden oluşan bir grup 31 Ekim günü toplu şekilde istifa etmişti.

TELE 1’in ana haber bülteni sunucusu ve kanaldan istifa eden Murat Taylan bugün yaptığı paylaşımda eski çalışanların kurduğu TELE 2 Haber isimli kanalın 14 Kasım Cuma günü yayın hayatına başlayacağına duyurdu.

Açıklamasında “kayyım yönetimine daha ilk gün söylediğimiz gibi ‘sizinle çalışmayacağız, sizi meşrulaştırmayacağız’ diyerek TELE1’den 31 Ekim 2025’de istifa ettik” diyen Taylan “Kararımızı açıklarken, ‘Teslim olmayacağız, gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye’nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız’ demiştik” diyerek mücadele vurgusu yaptı.

TELE 1'İN DURDURULDUĞU SAATTE

Taylan ayrıca TELE 2 Haber‘in yayın hayatına, TELE 1’in yayınının kayyum tarafından durdurulduğu saat olan 19:28'de başlayacağını bildirdi.

Taylan’ın açıklamaları şöyle:

"Asıl hedefimiz bağımsız ve basın ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışımızı, yine bir televizyon kanalında sürdürmek ancak biran önce bizi bekleyenlerle buluşmak gerçeğin sesini kamuoyuna, duyurmak için ilk adımı youtube kanalı, internet sitesi ve sosyal medya mecraları ile atıyoruz.

TELE2 HABER adıyla yola çıkıyoruz.

TELE1'den istifa eden gazeteciler TELE2 HABER’de buluşuyoruz. Gerçeğe duyduğumuz sadakatle bizi yok etmeye çalışanlara karşı hep birlikteyiz.

TELE1 yayınını 24 Ekim Cuma günü saat 19.28 de durdurmuşlardı. Biz de 14 Kasım Cuma günü saat 19.28 de TELE2 HABER olarak İnternet sitemizle, YouTube kanalımızla ve X, İnstagram gibi tüm sosyal medya hesaplarımızla “yeniden merhaba” diyerek yayına başlacağız.

Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri korkusuzca aktarmak.

Uydu yayını yapacak bir televizyon kanalının kurulması, yayına başlaması için sürdürdüğümüz çalışmalarda da tüm dostlarımızın dayanışma duygusu ile bizimle birlikte olacaklarından şüphemiz yok. Dostlarımızdan izleyicilerimizden ricamız tele2haber adıyla açtığımız sosyal medya hesaplarımızı hemen takip etmeye başlayarak bize güç vermeleri.

Yeni yayın platformlarımızda bizi yalnız bırakmayın."