TELE 1'e kayyum atandı

TELE 1 yöneticisi Gazeteci Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu sabah TELE 1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinden gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından yönetici olduğu TELE 1'e kayyum atandı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ve bugün önceki basın açıklamamızda ayrıntısı verilen soruşturma kapsamında;

TELE 1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE 1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir" denildi.

KANAL BANTTAN YAYINA GEÇTİ

Kayyum kararının ardından TELE 1 banttan yayına geçti.

Kayyum heyetinin binada olduğu öğrenildi. Diğer yandan TMSF tarafından kanalın yönetimine Yeni Şafak Yazarı İbrahim Paşalı'nın getirildiği iddia edildi. Paşalı'nın kayyum heyetiyle birlikte kanalda olduğu öğrenildi.

PENGUEN BELGESELİ

TELE 1’e kayyım atanmasının ardından hemen penguen belgeseli yayınlanmaya başlandı.

HABERLERİN YAYINLANMASI DURDURULDU

Kayyum'un ardından TELE 1 rejisine siyasi içerikler dışında yayın yapılması yönünde talimat verilirken diğer çalışanlar pazartesine kadar izinli sayıldı. Öte yandan pazartesine kadar http://tele1.com.tr'deki haberlerin yayınlanması durduruldu