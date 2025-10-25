TELE 1'e kayyum atanmasına İTO'dan tepki: Toplumun haber alma hakkına yönelik bir müdahale

İstanbul Tabip Odası (İTO), TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasını tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "TELE 1'e kayyum atanması, toplumun haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması ve ardından kanalı bünyesinde barındıran ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ne kayyum atanmasına karar verildi. İTO, sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak bu karara tepki gösterdi

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÇİĞNENİYOR”

İTO tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken Tele 1'e kayyım atanması ve kayyum heyetinin haber bülteni canlı yayınını keserek yaptığı müdahale yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili ve hukuksuz bir ceza anlamına gelmektedir. Bu müdahale Anayasal bir hak olan basın, düşünce ve ifade özgürlüğünün ve demokratik değerlerin siyasi iktidar tarafından çiğnenmesinin bir örneğidir.

Biz dün olduğu gibi bugünde, her türlü baskının, antidemokratik uygulamanın karşısında, hak ve özgürlükleri savunanların yanında olacağız. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."