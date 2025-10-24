TELE 1'e kayyuma Merdan Yanardağ'dan ilk tepki

Gazeteci Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu sabah TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinden gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde başsavcılık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kanala kayyum atandığını duyurdu.

Merdan Yanardağ, TELE 1'e kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yanardağ Kayyum'a verdiği tepkide, "Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1'i ve beni susturmak. Totaliter bir rejime doğru ülkenin yol aldığının işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir. Türkiye'yi susturmak, halkı susturmak, tarihin akışını değiştirmek mümkün değildir. Ben iyiyim.

Bu halkın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Hiçbir yalan, gerçekten daha güçlü olamaz.

Bu bir zorbalıktır. Basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Bağımsız medyaya ve muhalif görüşlere tahammülsüzlüktür" dedi.