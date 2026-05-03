TELE 1'in satışa çıkarılmasına itiraz: AYM'ye başvuru yapıldı

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE 1'in, satışa çıkarılmasına karşı hukuki süreç başlatıldı. Satışa çıkarma kararı AYM'ye taşındı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'a konuşan kanal avukatı Bilgütay Hakkı Durna, Merdan Yanardağ’a yöneltilen casusluk suçlamasının TMSF’nin kayyım atama maddeleri içinde bulunmadığını söyledi. Bu durumun en başından hukuk ihlali olduğunu belirten avukat Durna, “Masumiyetinden ve beraat edeceğinden şüphe duymadığımız müvekkilimize ilişkin davanın sonucunun beklenmeden bu işlemin yapılması, basın özgürlüğüne yönelik en radikal müdahale yöntemi anlamına geliyor” dedi.

Durna, şunları söyledi:

“Kayyum kararına ilişkin AYM’ye başvuruda bulunduk. Tele 1’in yalnızca ekonomik gerekçelerle satışa çıkarıldığının söylenmesi gerçekçi değil. Anayasa ile koruma altına alınan mülkiyet hakkı ve masumiyet karinesini hedef alan bu işlem bir an önce durdurulmalı”

TELE 1'in satışa çıkarılmasına tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Arif Anıl Öztürk ise şunları kaydetti:

Tele 1’in TMSF eliyle haraç mezat satışa çıkarılması, şekli bir idari işlem maskesi ardına saklanmış, esasında Cumhuriyetin anayasal nizamını hedefe koyan ağır bir siyasi tasfiye operasyonudur.

Ortada kesinleşmiş hiçbir yargı kararı yokken bağımsız bir medya kuruluşunun ‘ticari bütünlük’ kılıfıyla tasfiye sürecine sokulması, anayasa’nın 38. maddesindeki masumiyet karinesinin fiilen lağvedilmesidir” diyen avukat Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “35. madde ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına yapılan bu saldırı, ölçülülük veya kamu yararı gibi evrensel ilkelerle açıklanamaz; bu, devlet gücü kullanılarak icra edilen açık bir çöktürme ve mülksüzleştirme eylemidir. İşlemin gerçek maksadı hukuku tesis etmek değil; muhalif bir mevziyi düşürerek susturmak ve yaratılan bu boşluğu yandaş sermayeye peşkeş çekmektir. Hukuk devletini savunmak, bu siyasi gaspa ve anayasasızlaştırma cüretine boyun eğmemekle başlar.”

NE OLMUŞTU?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Merdan Yanardağ 24 Ekim 2025'te "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış, aynı gün TELE 1'e kayyum atanmıştı. Resmi Gazete’nin 25 Nisan sayısında yayımlanan kararında ise, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kanalın satışa çıkarıldığı duyurulmuştu.

16 Haziran’da sona erecek açık artırma için tahmini başlangıç bedeli 28 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma 17 Haziran saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak.