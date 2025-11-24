TELE 1 kayyumu kanser hastası emekçiyi de işten çıkardı: 'Tedavim ve ilaçlarıma ne olacak?'

Haber Merkezi

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından TELE 1'e atanan kayyumun işine son verdiği 32 emekçiden biri de kanser hastası Eren Odabaş oldu.

Kanalda şöfor olarak çalışan ve 7 yıldır yumuşak doku kanseri ile mücadele eden Odabaş, SGK kesintisi nedeniyle tedavisinin de yarım kalmasından endişe ettiğini söyledi.

"Herkes ekran yüzlerini, editörleri, muhabirleri görüyor. Peki ya biz? Ulaştırma ekibi olarak görünmeyen ama her şeyi görünür kılan emeğimiz vardı. Ve ben... Kanser hastasıyım. İş bul uyarısı vermeden, hiçbir açıklama yapmadan işten çıkarıldım. Hastane sevklerim, kontrollerim, ilaçlarım bunlar ne olacak? Hakkımızı istiyoruz" diyen Odabaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"19 Kasım günü TELE1 bilgilendirme adlı WhatsApp grubundan işten çıkarıldığımı öğrendim. Geçen yıl da ulaştırma servisinde çalışmıştım ve hastalığım nedeniyle işten ayrılmıştım. Bu yıl Eylül ayında yeniden işe başladım. İş arıyordum, gittiğim her yer kapıyı yüzüme kapattı. Son çare olarak daha önce yanında çalıştığım Merdan Yanardağ’ın kapısını çaldım. Kanser hastası olduğumu ve iki haftada bir hastaneye gideceğimi bilerek aldı beni işe. 'Bu kapı sana her zaman açık, ailen için ne gerekiyorsa yaparız' dedi. Ben de çalıştım, emek verdim, görevimi yaptım. Ama kuruma atanan kayyum kanser hastası olduğumu ve ailede tek çalışan olduğumu bilmesine rağmen, dilekçeme rağmen, ilk işten çıkarılan kişi beni yaptı. 2018 yılında yumuşak doku kanseri teşhisi almıştım. Tedavim Çapa'da devam ediyor, yüzde 80 engelli raporum var. Akıllı ilaçlar kullanıyorum. İşten çıkarıldıktan sonra ne kadar SGK'den faydalanacağım bilmiyorum, hemen iş bulabilir miyim bilmiyorum. Kaygılıyım. 3 yaşında bir çocuğum var. Eşim de çalışmadığı için benim sigortamdan faydalanıyordu. İşten çıkarılınca herhangi bir ödeme de alamadım. Tedavimin yarım kalmasından endişe ediyorum, bu endişeler artıkça artıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum."