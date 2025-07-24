TELE1'e 5 gün ekran karartma cezası verildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1'e 5 gün karartma cezası verdi.

TELE1'e bir yıl içerisinde ceza verilmesi halinde lisans iptali gündeme gelecek.

Öte yandan kurul ayrıca Halk TV’ye de yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ün Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyesi Tuncay Keser, Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından TELE1'in de lisans iptali kıskacına girdiğini söyledi.

Keser, "Sözcü TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma yaptırımının uygulanmasıyla Türkiye’de ilk kez, bu kadar uzun süreyle bir ekran kararmış, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılarda negatif bir eşik daha aşılmıştı. Bugün verilen 5 günlük yayın durdurma cezası ile birlikte, Sözcü TV ve Halk TV’den sonra TELE1 için de aynı ilkenin bir yıllık dönemde tekrar ihlal edilmesi durumunda, lisans iptali gündeme gelecek. Bu tabloyu, demokratik bir toplumla bağdaştırmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.